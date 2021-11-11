17 случаев, когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто очень весёлое

Воровать чужие бренды, конечно, нехорошо, но некоторые люди делают свои пародии настолько смешными, что нельзя это не отметить. Совсем несложно просто поменять букву, украв всё остальное, однако теневые маркетологи из нашей подборки хитро преображают дизайн, изо всех сил стараясь сделать товар похожим на оригинал, но всё же не один в один. А провернуть такое бывает ещё сложнее, чем придумать всё с нуля.

Мы взяли примеры примеры пиратской продукции с фейковыми брендами, создатели которых всё-таки заморочились и интересно обыграли знаменитые названия и визуальный стиль оригиналов. В итоге мир получил что-то странное, смутно знакомое, но уморительное!

1. Сникерс или лучше…

2. Старбакс или, может,…

3. Все же мечтали прокатиться на Пикачу

Только осторожно, он ведь электричеством бьётся!

4. Фирменный костюм от «Шоколад ммммм»

5. Не только название поменялось, но и логотип мутировал

Да и название какое мощное — «Адасдас»!

6. Все же хотят быть такими же накачанными как Пикачу

7. MFC и «губооблизывательный вкус» их продукции

8. Oreo, конечно, неплохи, но куда им до…

9. Супер Марио коала для людей с крепкой психикой

10. Pepsi и так все пили, а как вам…

Пупси!

11. Было «Эм-эн-Эмс», стало «Би-эн-Би»

Наверняка по миру ходят другие вариации, созданные из всех оставшихся согласных.

12. Парикмахерская «Гарри Бритвер»

13. Рэд Булл или…

14. Не нравится Sniper? Есть и другой вариант

15. Маска анонимного ниндзя-шпиона-хакера!

16. В Макдональдс и так все ходят, а как вам…

Мистер Махмуд!

17. «Голос» и «Голос. Дети» давно всем надоели — будущее за супергероями!

Причём это… трусы?

Бонус: Йода-обезьянка?

Если вас веселит мир поддельных брендов, то у нас есть ещё одна такая подборка!