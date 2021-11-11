Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

20 фотографий, которые доказывают, что Россия не похожа ни на одну другую страну

20 фотографий, которые доказывают, что Россия не похожа ни на одну другую страну

Все мы, родившиеся в России, уже привыкли к тому, что здесь вечно случается нечто из ряда вон выходящее. Однако поверьте, даже нас еще можно удивить. 

Страница Twitter «Россия без контекста» фактически является виртуальным домом для такого рода контента. Посты, кажется, отражают самую суть «русской реальности», вырванной из контекста, которая кажется одновременно гиперреальной и сюрреалистичной. 

Смотрите эти фото и пишите в комментариях, видели ли вы что-то подобное на улицах своего города?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Донателла Версаче разработает свадебное платье для Бритни Спирс
Донателла Версаче разработает свадебное платье для Бритни Спирс
20 фотографий, которые доказывают, что Россия не похожа ни на одну другую страну
20 фотографий, которые доказывают, что Россия не похожа ни на одну
Игры из Game Pass и Microsoft Store для PC можно будет установить в любую папку
Игры из Game Pass и Microsoft Store для PC можно будет установить в
Зеркальная дата 11.11: как изменить свою жизнь и привлечь удачу 11 ноября 2021 года
Зеркальная дата 11.11: как изменить свою жизнь и привлечь удачу 11
Анна Семенович призналась, сколько должен зарабатывать ее возлюбленный
Анна Семенович призналась, сколько должен зарабатывать ее возлюбленный
Оксана Самойлова посчитала сына самым умным из детей
Оксана Самойлова посчитала сына самым умным из детей
Илья Авербух рассказал о самом дорогом, что делает для него молодая жена
Илья Авербух рассказал о самом дорогом, что делает для него молодая
Возлюбленная Гарика Харламова рассказала о себе
Возлюбленная Гарика Харламова рассказала о себе
Татьяна Васильева оскорбила известных артисток
Татьяна Васильева оскорбила известных артисток
Агния Дитковските скрывает фигуру после родов
Агния Дитковските скрывает фигуру после родов
13 государственных услуг жители Иркутской области теперь смогут оформить в электронном виде
13 государственных услуг жители Иркутской области теперь смогут
В Академгородке завершили первый этап благоустройства дендропарка
В Академгородке завершили первый этап благоустройства дендропарка

Топ на сегодня

«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид Волочковой
«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения, "просто пылесосят"
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения,
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — обновленный игровой опыт и графика
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition —
Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается "королева YouTube" Катя Адушкина
Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается "королева
Скончалась звезда фильма «Иваново детство» Валентина Малявина
Скончалась звезда фильма «Иваново детство» Валентина Малявина

Еще по теме

Теория Мультивселенной: какой может быть альтернативная реальность
Чубайс объяснил слова о веривших в искренность советского режима «идиотах»
Россия и США существуют в разных измерениях, заявил Пушков
Красноярский мэр зарегистрировался в соцсети