20 фотографий, которые доказывают, что Россия не похожа ни на одну другую страну

Все мы, родившиеся в России, уже привыкли к тому, что здесь вечно случается нечто из ряда вон выходящее. Однако поверьте, даже нас еще можно удивить.

Страница Twitter «Россия без контекста» фактически является виртуальным домом для такого рода контента. Посты, кажется, отражают самую суть «русской реальности», вырванной из контекста, которая кажется одновременно гиперреальной и сюрреалистичной.

Смотрите эти фото и пишите в комментариях, видели ли вы что-то подобное на улицах своего города?

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