3 новинки сегодня присоединяются к подписке Xbox Game Pass





Сегодня, 11 ноября, подписка Xbox Game Pass пополнится сразу тремя новинками. Все игры будут добавлены в подписку сразу после релиза.

Проекты Dicey Dungeons и One Step From Eden уже доступны в Game Pass для Xbox и PC. Позже (после 18:00 по московскому времени) сегодня в подписку будет добавлена игра Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, которую сейчас можно предварительно загрузить по Game Pass.

Dicey Dungeons

Dicey Dungeons

Стань огромным игральным кубиком на ножках и сражайся до конца в постоянно меняющихся подземельях! Сможешь ли ты вырваться из жестоких лап капризной Госпожи Удачи?

Перейти в Microsoft Store

One Step From Eden

One Step From Eden

Игра One Step from Eden оригинально комбинирует приемы классической карточной стратегии и боевого «рогалика», предоставляя вам самим выбрать, по какому пути направить персонажа: добра и милосердия – или ярости и разрушения.

Перейти в Microsoft Store

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition

Пять лет назад Карл «Си-Джей» Джонсон бежал из Лос-Сантоса – города в штате Сан-Андреас, разрываемого изнутри коррупцией, криминалом и наркотиками.

Перейти в Microsoft Store