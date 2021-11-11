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3 новинки сегодня присоединяются к подписке Xbox Game Pass

3 новинки сегодня присоединяются к подписке Xbox Game Pass


Сегодня, 11 ноября, подписка Xbox Game Pass пополнится сразу тремя новинками. Все игры будут добавлены в подписку сразу после релиза.

Проекты Dicey Dungeons и One Step From Eden уже доступны в Game Pass для Xbox и PC. Позже (после 18:00 по московскому времени) сегодня в подписку будет добавлена игра Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, которую сейчас можно предварительно загрузить по Game Pass.

Dicey Dungeons


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Dicey Dungeons

Стань огромным игральным кубиком на ножках и сражайся до конца в постоянно меняющихся подземельях! Сможешь ли ты вырваться из жестоких лап капризной Госпожи Удачи?
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One Step From Eden


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One Step From Eden

Игра One Step from Eden оригинально комбинирует приемы классической карточной стратегии и боевого «рогалика», предоставляя вам самим выбрать, по какому пути направить персонажа: добра и милосердия – или ярости и разрушения.
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Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition


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Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition

Пять лет назад Карл «Си-Джей» Джонсон бежал из Лос-Сантоса – города в штате Сан-Андреас, разрываемого изнутри коррупцией, криминалом и наркотиками.
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По материалам: newxboxone

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