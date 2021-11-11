Агния Дитковските скрывает фигуру после родов

33-летняя актриса Агния Дитковските накануне сообщила, что родила ребенка. А сегодня поделилась селфи в одежде, скрывающей фигуру. Агния Дитковските мастерски провела всех, скрывая на протяжении девяти месяцев новость о своей беременности. Летом артистка тайно вышла замуж за Богдана Панченко. Но, как оказалось, это была не единственная новость о личной жизни Агнии. На тот момент она уже находилась в ожидании третьего ребенка. Накануне Дитковските призналась, что еще неделю назад снова стала мамой: «03.11.2021 💞 +1». «В нашем гнезде 🐣🙌+1🦋 люблю❤️»,- сообщила и мама Агнии, актриса Татьяна Лютаева. Пол и имя новорожденного Дитковските раскрывать не стала, оставив публику теряться в догадках. Зато вскоре она впервые показала, как выглядит после родов.Агния Дитковските Очевидно, что Агния уже выписалась из роддома и привыкает к своему нового статусу многодетной мамы. Естественно, что вернуться в форму за такой короткий срок она не успела, поэтому пока что ей приходится прятать фигуру в просторной одежде. Пока что Дитковските ограничилась коротким комментарием о случившемся пополнении, и друзья актрисы, а также её поклонники, очень ждут более развернутого рассказа о переменах в жизни.