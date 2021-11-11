Актриса «Зимней вишни» Елена Сафонова пострадала в ДТП

Аварию устроила девушка, которая имеет сотни штрафов за превышение скорости65-летняя актриса Елена Сафонова, звезда фильма «Зимняя вишня», попала в ДТП. Об этом сообщает «Московский комсомолец».Как отмечает издание, авария произошла в центре Москвы — на проспекте Мира. Столкнулись три автомобиля. Виновником ДТП стала девушка за рулем элитной немецкой марки — она грубо нарушила правила дорожного движения. Водитель, уворачиваясь от отъезжающего от остановки автобуса, резко нажала педаль газа, при этом забыв развернуть руль в другую сторону, из-за чего оказалась на встречной полосе.В одном из двух автомобилей была Сафонова, которая получила тяжелые травмы. Артистка была экстренно доставлена в одну из столичных больниц. Там ей диагностировали перелом ребер, носа и надколенника. Также госпитализировали еще одного пострадавшего в ДТП.Виновницей происшествия стала 21-летняя жительница Красноярска по имени Маргарита. Девушка получила травму носа и сломала руку. Также стало известно, что на иномарке Маргариты числится сотня штрафов. Только за один день она получила три, все — за превышение скорости.