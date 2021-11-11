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Александр Збруев высказался о смерти своей первой жены Валентины Малявиной

Александр Збруев высказался о смерти своей первой жены Валентины Малявиной
83-летний актер Александр Збруев первый раз был женат на звезде советского экрана Валентине Малявиной, которая на днях скончалась в доме престарелых. Звезда фильмов «Иваново детство», «Король-олень», «Подсолнух», «Дневные поезда», заслуженная артистка РФ,  Валентина Малявина ушла из жизни 30 октября. Последние годы актриса провела в одиночестве, живя в доме для престарелых. Александр Збруев вспомнил нелегкую судьбу первой жены. В 1978 году возлюбленный Валентины Малявиной, актер Станислав Жданько, был обнаружен с ножом в сердце. Виновной в убийстве признали артистку и приговорили ее к девяти годам лишения свободы.
Валентина Малявина «Трагедия перевернула всю ее жизнь. Какое-то время не было доказано, что это именно она сделала этот поступок. Но потом — через пять лет — вернулись к расследованию и признали Малявину виновной. При этом в течение этих пяти лет она продолжала сниматься. Да и до этого снималась очень удачно, оставила свой след в кинематографе. А потом судьба распорядилась вот так ужасно и сломала всю ее жизнь», — рассказал Збруев. После выхода на свободу Малявина вернулась к съемкам в кино, только вот относится к ней начали по-другому. «Думаю, многие коллеги от нее отвернулись. Не было предложений о помощи. Какое у меня к ней тогда было отношение? Она ведь была частью моей жизни. Это все непросто...» — добавил Александр Викторович.
Александр Збруев и Валентина Малявина в молодости Последние годы жизни Валентина Александровна провела в учреждении для слабовидящих — в 2001-м звезда советского кино потеряла зрение. Актрису практически никто не навещал… Детей у артистки нет. «Я ее очень давно не видел, — цитирует Збруева gazeta.ru . — И, по-моему, ее никто не видел — она жила в специализированном доме престарелых. К ней никого не пускали, это было ее желание». Похоронили Малявину на Троекуровском кладбище в закрытом режиме. О тайной церемонии прощания рассказал кинокритик Вячеслав Шмыров в социальных сетях. «Памяти Валентины Малявиной, актрисы и музы... Скончалась 30 октября. Похороны прошли без огласки. Сообщили только сегодня», — написал он. Александр Збруев так прокомментировал печальную новость «Пятому каналу»: «Она была прелестной актрисой, красивой, талантливой, но жизнь трагически сложилась. У нее от огромной радости, которую она испытывала в жизни, произошел такой перелом, когда она падала и падала в бесконечную яму, в какую-то пропасть… И жизнь закончилась трагически».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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