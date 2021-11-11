Алина Кабаева впервые за долгое время вышла в свет (и получила "спортивный "Оскар")

Вадим Карасев

Вчера вечером в Милане состоялась церемония открытия 39-го Международного кинофестиваля спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021. Высшей награды фестиваля удостоилась 38-летняя российская гимнастка и общественный деятель Алина Кабаева. Решение о присуждении прославленной спортсменке Венка почета, который в народе также называют "спортивным "Оскаром", приняла Международная федерация кино и телевидения в области спорта — она состоит из представителей 123 стран.





Алина Кабаева

"Спортивного "Оскара" Алина Кабаева удостоилась за популяризацию спорта. В первую очередь была отмечена деятельность олимпийской чемпионки в области продвижения спорта среди молодежи. Речь идет о благотворительном международном детском фестивале "Алина", который Кабаева проводит с 2009 года.









С очередной почетной наградой Кабаеву уже поздравила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Она выразила гордость за свою воспитанницу и призналась, что поскорее хочет лично передать ей поздравления.

Это очень престижная премия. Ее получают лучшие из лучших в спорте. Я безумно рада, что именно Алине вручили эту награду. Она действительно фанатка художественной гимнастики, да и всего спорта в целом. Кабаева переживает душой и сердцем за художественную гимнастику. Она в любое время суток, расправив плечи, готова идти вперед и сражаться за этот вид спорта. Поздравляю Алину с этой премией! Она большой молодец, хочу ее обнять и расцеловать!

— заявила Винер-Усманова в беседе со "Спорт-Экспресс".





Напомним, что недавно в сети разгорелся скандал с участием Алины Кабаевой и Ляйсан Утяшевой. Тогда две гимнастки поделились противоположными взглядами на исход соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Речь идет о несправедливом, по мнению многих, судействе на соревнованиях, из-за которого Россия впервые за 25 лет не удостоилась награды высшего достоинства в художественной гимнастике. Тогда золото получила спортсменка из Израиля Линой Ашрам, а нашей соотечественнице Дине Авериной досталось серебро.

Утяшева тогда похвалила Линой Ашрам и заявила, что она "вырвала победу" у Авериной. Кабаева же, которая является двукратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы и России, назвала судейство на Олимпиаде позорным и несправедливым. Она также заявила, что Ляйсан не имеет права рассуждать на эту тему, потому что за свою карьеру не завоевала сколько-нибудь значимых наград. Позже Кабаеву поддержала и российская фигуристка и олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая. Она усомнилась в профессиональных заслугах Утяшевой и сказала, что всеми своими успехами она целиком и полностью обязана тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой.

Первым новостью со Spletnik поделился блогер Celena77.









Яна Марковская