Аналитики Kraken спрогнозировали рост биткоина до $96 355

Поведение биткоина в октябре согласуется с его динамикой в четвертом квартале 2017 года. При ее сохранении к концу года биткоин достигнет уровня в $96 355, убеждены аналитики криптовалютной биржи Kraken.

«В октябре биткоин стал повторять траекторию четвертого квартала 2017 года с корреляцией 0,88. Тот период стал третьим в истории по темпам роста с показателем +220%. В этом контексте к концу 2021 года первая криптовалюта может подорожать до $96 355», — отметили специалисты.

Историческая динамика BTC/USD в четвертом квартале по годам. Данные: Kraken.

Эксперты предупредили, что ноябрь, как правило, выдается волатильным и приносит наибольшую прибыль по итогам месяца.

Волатильность и динамика BTC/USD по месяцам. Данные: Kraken.

Эксперты отметили, что прежде сигналом формирования среднесрочной вершины служило достижение ценой верхней границы линий Боллинджера (с 4,5 стандартным отклонением) и повышение индекса относительной силы (RSI) до уровня в 96%.

По итогам октября эти условия не выполнены. Первый индикатор поднялся до $112 000, второй – вырос только до 71,7%.

Месячная динамика BTC/USD, линий Боллинджера и RSI. Данные: Kraken.https://forklog.com/chto-takoe-tehnicheskij-analiz/

Напомним, индикатор на базе модели Stock-to-Flow указал на потенциал продолжения ралли биткоина.



