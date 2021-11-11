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Аналитики Kraken спрогнозировали рост биткоина до $96 355

Аналитики Kraken спрогнозировали рост биткоина до $96 355


Поведение биткоина в октябре согласуется с его динамикой в четвертом квартале 2017 года. При ее сохранении к концу года биткоин достигнет уровня в $96 355, убеждены аналитики криптовалютной биржи Kraken.


«В октябре биткоин стал повторять траекторию четвертого квартала 2017 года с корреляцией 0,88. Тот период стал третьим в истории по темпам роста с показателем +220%. В этом контексте к концу 2021 года первая криптовалюта может подорожать до $96 355», — отметили специалисты.


Историческая динамика BTC/USD в четвертом квартале по годам. Данные: Kraken.

Эксперты предупредили, что ноябрь, как правило, выдается волатильным и приносит наибольшую прибыль по итогам месяца.


Волатильность и динамика BTC/USD по месяцам. Данные: Kraken.

Эксперты отметили, что прежде сигналом формирования среднесрочной вершины служило достижение ценой верхней границы линий Боллинджера (с 4,5 стандартным отклонением) и повышение индекса относительной силы (RSI) до уровня в 96%. 


По итогам октября эти условия не выполнены. Первый индикатор поднялся до $112 000, второй – вырос только до 71,7%.


Месячная динамика BTC/USD, линий Боллинджера и RSI. Данные: Kraken.
https://forklog.com/chto-takoe-tehnicheskij-analiz/

Напомним, индикатор на базе модели Stock-to-Flow указал на потенциал продолжения ралли биткоина.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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