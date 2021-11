Аналитики рассчитали, сколько медалей получит сборная России на Олимпиаде-2022

Вадим Карасев

Российским спортсменам предсказали второе место в медальном зачете на Олимпийских играх — такой прогноз представила компания Gracenote, входящая во всемирно известный маркетинговый холдинг Nielsen.

На зимних Играх в Пекине в 2022 году сборная России может получить 37 медалей и неофициальное серебро. Ожидается, что среди них будет 14 золотых наград, 10 серебряных, 13 бронзовых.

🧮 - #Beijing2022 VIRTUAL MEDAL TABLE UPDATE



Russia Olympic Committee down 1 medal to 37



🇨🇦Canada up 1 to 22



🇳🇱Netherlands down 2 to 19



🇨🇳China up 2 to 8, now 13th on the #VirtualMedalTable



Current and complete forecast on the attached tables. pic.twitter.com/yOCoVFcID4

— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) November 10, 2021

Первое место прогнозисты отдали Норвегии с 44 наградами (22, 13 и 9 медалей соответственно). Тройка замкнула Германия, а в первой пятерке также есть США и Канада. Все эти расчеты основаны на анализе предыдущих результатов ОИ и чемпионатов мира.

Игры в Китае станут последними, на которых российская сборная должна выступать без флага и гимна. Действие санкций Всемирного антидопингового агентства заканчивается 16 декабря 2022 года.