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Анастасия Решетова едва не умерла на отдыхе

Анастасия Решетова едва не умерла на отдыхе
Модель Анастасия Решетова рассказала об испорченном отдыхе. Звезда пожаловалась на неприятности, с которыми столкнулась во время отпуска. Бизнес-леди недавно вернулась из поездки в жаркие края, где она отдыхала в компании своего тайного возлюбленного. В разгар каникул у звездной брюнетки начались проблемы со здоровьем. Решетова рассказала, что пострадала от «укуса» медузы во время купания. В результате этой встречи она получила большой ожог на ноге, который позже привел еще и к проблемам с дыханием. В своем Инстаграме Анастасия рассказала о том, как всё случилось.
Анастасия Решетова «Когда я плавала в море, меня ужалила огромная медуза и оставила ожог на половину ноги. Было ужасно больно, но я быстро пришла в себя и пошла плавать дальше. Чуть позже у меня начались слабость, проблемы с дыханием и панические атаки. Я была уверена, что это ковид. Пошла делать КТ, а также несколько ПЦР-тестов и после исследование крови. Врач сказал: «Успокойтесь! Вы не больны, у вас антитела». В итоге выяснилось, что была реакция на ожог», — поделилась Решетова. Кстати, во время отдыха на пляже Анастасию заметили папарацци, сделавшие первые фото её нового мужчины. Бывшую возлюбленную Тимати засняли в компании стройного мужчины средних лет, который по типажу похож на рэпера (правда, без татуировок на теле). Напомним, что Решетова объявила о разрыве с Тимати, отцом её сына Ратмира, летом прошлого года. Сейчас артист встречается с молодой моделью Сашей Дони. Правда, пока что он официально не представил её фанатам.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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