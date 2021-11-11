Ангарчанка отсудила 200 тысяч рублей за незаконное увольнение

За незаконное увольнение и вынужденное отсутствие на работе ангарчанка по решению суда получит почти 199 тысяч рублей. Женщина работала на одном из крупных промышленных предприятий Ангарска более четырех лет и решила использовать свой статус донора для отгула, однако ее уволили за прогул, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда. Ранее замечаний по поводу работы у истца не было.

«Перед выходом в ночную смену у женщины возникли проблемы со здоровьем. На приеме в больнице врач назначил лечение, но признал ее трудоспособной. Истец поняла, что в ночную смену ей будет некомфортно выносить боли, которые у нее периодически возникали, и решила отпроситься. Поскольку она является действующим донором крови, то решила использовать донорскую справку на период смены. По телефону с руководителем, инженером-лаборантом, был согласован выходной. На следующий день она вышла на работу в дневную смену и узнала, что в предоставлении выходного дня ей было отказано начальником цеха. А через несколько дней в отделе кадров сообщили, что она уволена за прогул, ее пропуск на работу был заблокирован, ей выдали приказ об увольнении. Женщина не согласилась с решением руководителя и обратилась в суд», – говорится в сообщении.

При вынесении решения суд учел, что в действиях истца имелся состав дисциплинарного проступка, однако, увольнение является крайней мерой и ее применение должно соответствовать тяжести совершенного проступка. Ответчик не смог это доказать. Решение прошло апелляционную и кассационную инстанции, оба вышестоящих суда согласились с позицией Ангарского городского суда.