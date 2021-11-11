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Ангельская нумерология ноября: о чем говорит дата 11.11 в 2021 году

Ангельская нумерология ноября: о чем говорит дата 11.11 в 2021 году

В ноябре будет один из самых сильных по энергетике дней. Зеркальная дата 11.11 в ангельской нумерологии означает поддержку и покровительство высших сил, и в этот день многие смогут привлечь в жизнь не только успех, но и кардинальные перемены к лучшему.


Единица заключает в себе сакральный смысл, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать шанс, дарованный Свыше, для собственного благополучия. В этот день ноября каждый сможет преобразиться к лучшему, привлечь нужные перемены и обрести покровительство высших сил.

Загадать желание

Единица — это Божественное провидение, которое усиливает доброту и откликается на просьбы. Загадать желание можно в золотую минуту: 11 часов 11 минут. Соблюдать нужно только одно правило: мечта не должна быть злой и корыстной. К этому дню можно подготовить карту желаний, чтобы активировать ее.

Начинать важные дела

Под покровительством единицы гораздо проще выполнить тяжелую работу. Перед тем, как начать ответственное дело, специалисты в области биоэнергетики рекомендуют вознести молитву своему ангелу-покровителю, и с легким сердцем приступать к выполнению обязанностей. В четверг можно не сомневаться в своих силах: позитивный настрой и вера в лучшее не дадут неприятностям встать на пути.


Мириться с близкими

11 ноября — прекрасный день для того, чтобы попросить прощения за дурные поступки, найти компромиссные решения и обрести гармонию в душе. В четверг важно заслужить прощение не на словах, а на деле, изменив свое поведение в лучшую сторону. При поддержке высших сил не составит труда встать на путь исправления и оставить за спиной все то, что доставляло проблемы в общении с близкими людьми.

Финансовая активность

В четверг можно смело тратить крупные суммы на запланированные и значимые покупки. Это могут быть путешествия с целью просвещения и духовного роста, а также вложения в дело, чтобы заложить крепкий фундамент ведения бизнеса. Приобретать важно действительно значимые вещи, а также не забывать о благородстве и посильно помогать тем, кто нуждается в поддержке.

Внимание к интуиции

Внутренний голос есть в каждом из нас, и внимание к предчувствиям в день зеркальной даты особенно важно. Интуиция поможет принимать верные решения. Обходить стороной неприятности и привлекать успех, оказываясь в нужное время в нужном месте. Усилить интуицию помогут сильные талисманы и практики.

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По материалам: dailyhoro.ru

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