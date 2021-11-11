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Анна Семенович призналась, сколько должен зарабатывать ее возлюбленный

Анна Семенович призналась, сколько должен зарабатывать ее возлюбленный
Певица и ведущая Анна Семенович озвучила свои аппетиты. Артистка в интервью Иде Галич озвучила зарплату, которая должна быть у ее будущего мужа. «Я хочу, чтобы мой мужчина любил меня, был надежным. Ну и чтобы он тоже, конечно, зарабатывал какие-то нормальные деньги», сказала Анна Семенович. «Нормальные деньги, это, как думаешь, сколько?» — спросила Ида Галич.
Анна Семенович «Я не буду говорить сумму. В одном интервью назвала меня потом просто распяли», — заметила Анна Семенович. «От пяти миллионов рублей нужно, чтобы он зарабатывал в месяц?» — не отставала Ида Галич. «Примерно вот так. Пять миллионов рублей в месяц», — заметила звезда. Напомним, что Анне Семенович сейчас 41 год. Певица никогда не была замужем.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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