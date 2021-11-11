Анна Семенович рассказала о свободных отношениях с иностранцем

Сейчас звезда ищет достойного отца для своего будущего ребенкаПевица Анна Семенович рассказала о своих свободных отношениях с иностранцем. Этим артистка поделилась в интервью с Идой Галич.Знаменитость призналась, что за годы общения с разными мужчинами научилась разбираться в них. Перспективного кандидата Анна может увидеть сразу, поэтому она не спешила выходить замуж, так как она еще не встретила идеального для себя избранника.Семенович заявила, что у нее был мужчина, который жил за границей. «У нас был гостевой брак, и меня в тот момент это устраивало. Отношения длились полтора года, мы не отчитывались друг перед другом. Мне хотелось радости, веселья, счастья, и я получала все это. Здесь нет ничего плохого, ведь надо делать то, что ты хочешь», — отметила исполнительница.Также Анна добавила, что хочет в следующем году стать мамой, поэтому сейчас активно ищет достойного отца для своего будущего ребенка. «У меня есть пара достойных претендентов. Один человек — молодой предприниматель, он не из шоу-бизнеса, все пробивается ко мне. Второй — постарше, тоже бизнесмен — я склоняюсь к нему, но молодой очень настырный», — заключила звезда.