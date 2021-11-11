Анонсировали игру SteamWorld Headhunter — новая часть культовой серии
Сегодня, 02:00
Во время мероприятия Thunderful World официально представили новую игру в серии SteamWorld, которая получила название SteamWorld Headhunter. Разработчики в анонсе заявили, что это стилизованное красочное приключение от третьего лица, ориентированное на совместное приключение. Ниже можно посмотреть первый тизер SteamWorld Headhunter.
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Пока не заявлен список платформ, где планируется релиз SteamWorld Headhunter. Судя по тизеру, события игры SteamWorld Headhunter развернутся сразу после событий SteamWorld 2.
По материалам: newxboxone