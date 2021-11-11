Анонсировали игру SteamWorld Headhunter — новая часть культовой серии





Во время мероприятия Thunderful World официально представили новую игру в серии SteamWorld, которая получила название SteamWorld Headhunter. Разработчики в анонсе заявили, что это стилизованное красочное приключение от третьего лица, ориентированное на совместное приключение. Ниже можно посмотреть первый тизер SteamWorld Headhunter.

Watch this video on YouTube

Пока не заявлен список платформ, где планируется релиз SteamWorld Headhunter. Судя по тизеру, события игры SteamWorld Headhunter развернутся сразу после событий SteamWorld 2.