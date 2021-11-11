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Банк Англии проведет общественные консультации по цифровому фунту в 2022 году

Банк Англии проведет общественные консультации по цифровому фунту в 2022 году


Министерство финансов Великобритании и Банк Англии анонсировали проведение в 2022 году общественных дискуссий на тему запуска цифрового фунта.


Национальная цифровая валюта (CBDC) станет новой формой денег для совершения населением и фирмами повседневных трат, но не полноценной заменой наличных и банковских депозитов.


В рамках обсуждений планируется определение преимуществ цифрового фунта и его технологической модели. Чиновники изучат варианты использования, основные проблемы и возможные последствия внедрения CBDC для бизнеса и физических лиц.


На основе полученных выводов в Великобритании разработают политику на ближайшие несколько лет. Речь идет о проработке концепции, технических характеристиках цифрового фунта и о его углубленном тестировании.


Банк Англии подчеркнул, что окончательное решение о выпуске CBDC еще не принято. В случае одобрения власти перейдут к фазе развития, которая продлится несколько лет.


https://forklog.com/chto-takoe-tsifrovaya-valyuta-tsentrobankov-cbdc/

Напомним, в апреле регулятор разместил семь вакансий в группу по исследованию CBDC.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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