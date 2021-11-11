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"Белые лебеди" отработали бомбометание в Белоруссии

"Белые лебеди" отработали бомбометание в Белоруссии

Стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России отработали бомбометание в небе над Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны республики.

Маневры состоялись на авиационном полигоне "Ружанский" в рамках совместной проверки дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Союзного государства.

Ранее российские бомбардировщики Ту-22М3 провели патрулирование границы Белоруссии, в ходе которого отработали взаимодействие с наземными пунктами управления вооруженных сил обеих стран. Также стало известно, что бомбардировщики ВКС РФ начнут регулярно патрулировать границу Белоруссии при содействии белорусских ВВС.

Ту-160 — российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, способный нести до 12 крылатых ракет, в том числе с ядерным зарядом, и предназначенный для поражения важнейших объектов в тылу противника. За грациозный силуэт получил прозвище "белый лебедь".

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По материалам: uposters.ru

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