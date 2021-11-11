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Бесплатный проезд для волонтёров во время пандемии ввели 16 регионов

Бесплатный проезд для волонтёров во время пандемии ввели 16 регионов

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


11:36  Автор: Евгения Филиппова



В 16 регионах России волонтёрам, помогающим людям в период пандемии COVID-19, предоставили бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом рассказал журналистам 11 ноября заместитель руководителя фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя  комитет Госдумы по молодёжной политике Игорь Кастюкевич. 

Он отметил, что во время региональной недели с 1 по 7 ноября депутаты «Единой России» принимали участие в волонтёрской деятельности, в том числе, содействовали её организации во многих регионах страны.

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«Когда человек находится с операторами колл-центра, он слышит проблемы, тут же включается в их решение. Где-то обеспечивали бесплатный бензин для автоволонтёров. На сегодняшний момент в 16 регионах страны после региональной недели волонтёрам предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте, в части, касающейся благотворительной деятельности волонтёров», — рассказал депутат.

Он уверен, что такая практика распространится и на другие регионы.

Во время региональной недели депутаты Госдумы выезжают в субъекты, от которых они избирались, чтобы провести приём граждан, встретиться с местными исполнительными и законодательными властями и обсудить вопросы, волнующие жителей.



#коронавирус #льготы


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По материалам: pnp.ru

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