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Биткоин откатился от рекорда на фоне новостей о возможном дефолте Evergrande

Биткоин откатился от рекорда на фоне новостей о возможном дефолте Evergrande


10 ноября после обновления исторического максимума на подступах к $69 000 биткоин лишился почти 9%, пробив вниз $63 000. В CoinDesk это связали со слухами о потенциальном дефолте одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande.


К концу дня Associated Press распространило информацию, что часть держателей облигаций компании не получили процентные выплаты по окончанию 30-дневного льготного периода после наступления обязательств.


Расписание выплат по обязательствам Evergrande в октябре-декабре 2022 года. Данные: Bloomberg.

Агентство по защите инвесторов Deutsche Markt Screening Agentur (DMSA) анонсировало инициирование процедуры банкротства застройщика и призвало пострадавшие стороны присоединиться к процессу.


«DMSA готовит процедуру банкротства против Evergrande. Суд официально объявит компанию банкротом, это вопрос нескольких дней», — говорится в пресс-релизе.


Фактическое признание технического дефолта способно вызвать кросс-дефолт по другим обязательствам компании в размере 2 трлн юаней (~2% ВВП Китая). Проблемы девелопера уже вызвали стресс на долговом рынке и сложности на рынке недвижимости. Это замедлит вторую по величине экономику мира. 


11 ноября агентство Reuters сообщило, что Evergrande в третий раз удалось избежать дефолта, перечислив в последний момент причитающиеся инвесторам купонные выплаты. В Bloomberg информацию подтвердили, сославшись на сведения клиринговой компании Clearstream. Компания отказалась от комментариев.


«Проблема решена. Предстоит пройти долгий путь, прежде чем эта ситуация окончательно разрешится. Мы только в начале пути», — заявил осведомленный анонимный источник.


Оценки облигаций Evergrande указывают на высокую вероятность реструктуризации долга в дальнейшем. Федеральная резервная система предупредила о рисках усугубления ситуации на рынке недвижимости Китая, что может отразиться на США.


В следующем году Evergrande предстоит выплатить в общей сложности $7,4 млрд, до конца этого года — $337,7 млн, в том числе по обязательствам дочерней компании.


Расписание предстоящих выплат по облигациям Evergrande. Данные: Bloomberg.

Одновременно с новостями о потенциальном дефолте Evergrande вечером 10 ноября прошел аукцион по размещению 30-летних гособлигаций США. Низкий спрос в свете ускорения инфляции до максимальных с 1990 года темпов роста (6,2% годовых) спровоцировал обвал цен и резкий скачок доходностей. На этом фоне существенно укрепился доллар, что вызвало давление как в рисковых активах, так и в золоте и биткоине.




Данные: ZeroHedge.

Напомним, в Deutsche Bank допустили, что биткоин станет «цифровым золотом 21 века».


В октябре соучредитель Apple Стив Возняк заявил о превосходстве первой криптовалюты над долларом США.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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