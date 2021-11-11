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Бритни Спирс поделилась подробностями подготовки к свадьбе

Бритни Спирс поделилась подробностями подготовки к свадьбе
Церемония бракосочетания пройдет на Гавайях39-летняя американская певица Бритни Спирс в конце сентября избавилась от опекунства своего отца, которое длилось 13 лет. Сразу после оглашения решения суда молодой возлюбленный знаменитости сделал ей предложение руки и сердца, и сейчас мировая звезда активно готовится к свадьбе с 27-летним Сэмом Асгари.До недавнего времени были известны детали помолвочного кольца Спирс — избранник подарил певице украшение с бриллиантом в четыре карата, который изготовил нью-йоркский ювелир. Теперь появилась информация о свадебном платье Бритни. Об этом артистка рассказала на своей личной странице в Instagram.Знаменитость поделилась серией фотографий, где запечатлена в нежно-розовом наряде. «Нет, это не мое свадебное платье… Донателла Версаче шьет мне подвенечный наряд. Мы все еще его обсуждаем», — призналась певица.Также иностранные источники сообщают, что Спирс хочет провести свадебную церемонию на Гавайских островах и пригласить на нее только тех, кто поддерживал ее в трудное время. Само торжество пройдет в декабре, когда исполнительница станет абсолютно свободной.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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