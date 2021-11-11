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Circle запустила фонд для инвестиций в «привлекательные» криптопроекты

Circle запустила фонд для инвестиций в «привлекательные» криптопроекты


Криптовалютная компания Circle объявила о запуске венчурного фонда, основной целью которого станет инвестирование в "привлекательные" проекты в сфере блокчейна и цифровых активов на ранних стадиях.


https://twitter.com/jerallaire/status/1458078003536273420

"Мы будем инвестировать в команды и проекты, которые присоединяются к нашей основной миссии по повышению глобального экономического процветания за счет беспрепятственного обмена финансовой стоимостью", — заявил CEO Circle Джереми Аллэйр.


Помимо предоставления услуг интернет-платежей компания является основным оператором стейблкоина USDC с капитализацией $34,4 млрд, согласно CoinGecko.


Фирма также управляет краудфандинговой платформой для стартапов SeedInvest. Компании из портфеля Circle Ventures получат к ней доступ. Сеть насчитывает более 500 000 инвесторов.


"С момента создания Circle мы рассматривали, как помочь масштабировать экосистему блокчейна и криптовалют. Circle Ventures — это еще один способ поддержать новаторов и предпринимателей в индустрии и определить привлекательные компании, технологии, проекты и протоколы на ранних стадиях, чтобы реализовать нашу миссию", — отметил финансовый директор фирмы Джереми Фокс-Джин.


В Circle не раскрыли объем фонда, но уточнили, что он уже располагает начальным капиталом.


Ранее компания анонсировала реструктуризацию в коммерческий криптовалютный банк.


В мае 2021 года Circle привлекла $440 млн финансирования от FTX, Digital Currency Group, Fidelity Management, Valor Capital Group и других инвесторов.


Напомним, в июле Circle раскрыла планы выхода на фондовый рынок через SPAC-сделку с Concord Acquisition и получила оценку в $4,5 млрд.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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