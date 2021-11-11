Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Cloud Gaming позволяет заметно улучшить графику в Forza Horizon 5 на Xbox One

Cloud Gaming позволяет заметно улучшить графику в Forza Horizon 5 на Xbox One

Сервис Xbox Cloud Gaming уже активно используется игроками с подпиской Xbox Game Pass Ultimate, пока в тестовом формате. Он, помимо прочего, позволяет на приставках Xbox One запускать игры из xCloud, вместо обычных версий этих игр из подписки Game Pass. Таким образом, игроки получают заметно более качественные версии игр на своих приставках Xbox One.

Наглядно это можно видеть на примере игры Forza Horizon 5. Канал ElAnalistaDeBits напрямую сравнил версию игры Forza Horizon 5 для Xbox One с версией, которая запускается на приставке через Cloud Gaming. Облачная версия игры позволяет запускать на Xbox One гонку Forza Horizon 5 в 60 FPS (в режиме производительности), тогда как обычный ее вариант работает только в 30 FPS. Кроме того, через Cloud Gaming игра выглядит гораздо лучше, графически версия из xCloud приближена к версии для Xbox Series S.


Watch this video on YouTube

Как отмечает автор видео, если у игроков хорошее интернет-соединение и приставка Xbox One, им лучше играть через xCloud.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Игорь Кобзев с шеф-поваром Константином Ивлевым запланировали перезагрузку питания школьников
Игорь Кобзев с шеф-поваром Константином Ивлевым запланировали
В двух ДТП в Ангарске при переходе дороги погибли двое пожилых мужчин
В двух ДТП в Ангарске при переходе дороги погибли двое пожилых мужчин
На 13 остановках общественного транспорта в Иркутске установят творческие панно
На 13 остановках общественного транспорта в Иркутске установят
В бюджеты муниципалитетов Иркутской области в 2022 году направят порядка 77 миллиардов рублей
В бюджеты муниципалитетов Иркутской области в 2022 году направят
В 2021 году втрое сократился объем изымаемого у браконьеров на Байкале омуля
В 2021 году втрое сократился объем изымаемого у браконьеров на
С 15 ноября школьники Усолья-Сибирского выходят на занятия в обычном режиме
С 15 ноября школьники Усолья-Сибирского выходят на занятия в обычном
Татьяна Васильева заявила, что ее окружают геи
Татьяна Васильева заявила, что ее окружают геи
Елена Малышева рассказала, как получила неожиданное предложение руки сердца
Елена Малышева рассказала, как получила неожиданное предложение руки
Наталья Подольская поделилась снимками в бикини и намекнула, как сохраняет фигуру
Наталья Подольская поделилась снимками в бикини и намекнула, как
Ксения Собчак похвасталась своей фигурой в купальнике
Ксения Собчак похвасталась своей фигурой в купальнике
Елена Малышева заявила, что маски не эффективны
Елена Малышева заявила, что маски не эффективны
Мария Кожевникова показала редкий снимок с мужем, который не любит фотографироваться
Мария Кожевникова показала редкий снимок с мужем, который не любит

Топ на сегодня

Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения, "просто пылесосят"
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения,
Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается "королева YouTube" Катя Адушкина
Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается "королева
Украинские военные в Косове потеряли секретные документы
Украинские военные в Косове потеряли секретные документы
Анастасия Панина рассказала о съемках с мужем Владимиром Жеребцовым
Анастасия Панина рассказала о съемках с мужем Владимиром Жеребцовым
Депутат из Украины не смогла подтвердить наличие задекларированных криптовалют
Депутат из Украины не смогла подтвердить наличие задекларированных

Еще по теме

Подробности о различных режимах графики в Forza Horizon 5 на приставках Xbox
Digital Foundry: подробный анализ Forza Horizon 5 на Xbox Series X | S и Xbox One
Фил Спенсер: Forza Horizon 5 показала лучший старт игр Xbox в истории
Играть в Forza Horizon 5 по Game Pass можно уже сейчас