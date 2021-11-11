Cloud Gaming позволяет заметно улучшить графику в Forza Horizon 5 на Xbox One

Сервис Xbox Cloud Gaming уже активно используется игроками с подпиской Xbox Game Pass Ultimate, пока в тестовом формате. Он, помимо прочего, позволяет на приставках Xbox One запускать игры из xCloud, вместо обычных версий этих игр из подписки Game Pass. Таким образом, игроки получают заметно более качественные версии игр на своих приставках Xbox One.

Наглядно это можно видеть на примере игры Forza Horizon 5. Канал ElAnalistaDeBits напрямую сравнил версию игры Forza Horizon 5 для Xbox One с версией, которая запускается на приставке через Cloud Gaming. Облачная версия игры позволяет запускать на Xbox One гонку Forza Horizon 5 в 60 FPS (в режиме производительности), тогда как обычный ее вариант работает только в 30 FPS. Кроме того, через Cloud Gaming игра выглядит гораздо лучше, графически версия из xCloud приближена к версии для Xbox Series S.

Watch this video on YouTube

Как отмечает автор видео, если у игроков хорошее интернет-соединение и приставка Xbox One, им лучше играть через xCloud.