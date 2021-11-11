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Депутат из Украины не смогла подтвердить наличие задекларированных криптовалют

Депутат из Украины не смогла подтвердить наличие задекларированных криптовалют


Народный депутат Украины Анна Скороход не предоставила Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) документы, подтверждающие наличие у нее ранее задекларированных криптовалют. Об этом сообщает "Слово и дело".


В своей декларации за 2020 год Скороход указала 44 ВТС, 130 ЕТН и 135 ETC. Также она задекларировала 118 ВТС, 78 ЕТН и 350 ETC, предположительно принадлежащих ее на тот момент супругу Алексею Алякину. При этом она не предоставила документов, подтверждающих достоверность этих сведений.


«Субъект декларирования ограничился лишь общими пояснениями относительно получения права собственности на криптовалюту без предоставления документов, удостоверяющих факты приобретения и наличия у него криптовалюты по состоянию на конец отчетного периода», - заявили в агентстве. 


Общая стоимость криптовалют на момент приобретения, документы на которые не предоставила Скороход, составляет более 2,7 млн ​​грн (свыше $106 000).


В ходе проверки НАПК Скороход заявила, что из-за недостатка у нее знаний все операции с криптовалютами от ее имени осуществлял муж.


«Где сегодня находятся ключи и бумажные документы, декларанту неизвестно. После развода Алексей Алякин доступа к ним не предоставил, в связи с чем начато уголовное производство», - отметили в НАПК.


По данным ведомства, Скороход и Алякин проживали вместе с декабря 2015 по апрель 2021 года. Декларацию она подала 30 марта 2021 года. Исходя из этого, в НАПК не учли объяснения Скороход, так как в момент подачи декларации она еще проживала с мужем.


Ранее Скороход обратилась в полицию с заявлением о похищении у нее паспорта. Правоохранители Киевской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупных размерах. 


В НАПК заявили, что полученные от депутата объяснения и документы не свидетельствуют о том, что это дело касается кражи криптовалют.


В то же время НАПК не выявило в декларации Скороход признаков незаконного обогащения, конфликта интересов или необоснованности активов. 


Напомним, в своих декларациях за 2020 год украинские чиновники указали в общей сумме 46 351 ВТС. В апреле в НАПК заявили, что проверят эти сведения. 


Общественный союз «Виртуальные активы Украины» и межфракционное объединение депутатов Blockchain4Ukraine предложили указывать в декларации адреса криптовалютных кошельков.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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