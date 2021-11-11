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Дэниел Ли, автор "сумки-пельменя", покинул пост креативного директора Bottega Veneta

Дэниел Ли, автор "сумки-пельменя", покинул пост креативного директора Bottega Veneta

Вчера вечером стало известно, что 35-летний Дэниел Ли покидает пост креативного директора Bottega Veneta. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном конгломератом Kering, куда входил бренд. В официальном заявлении говорится, что прекращение сотрудничества произошло по взаимному согласию.

В Bottega Veneta Ли пришел в 2018 году и ему было поручено вдохнуть новую жизнь в итальянский дом моды.  Его усилия увенчались успехом — вещи бренда стали одними из самых обсyждаемых и популярных среди модных инфлюенсеров.


Рози Хантингтон-Уайтли с сумкой Bottega Veneta


Сумка Bottega Veneta Pouch

Хитами стали сумки, в первую очередь модель Pouch, которую в народе прозвали "пельменем", босоножки с прямоугольным носом или ремешками в виде телефонного провода, не в последнюю очередь именно благодаря коллекциям Bottega Veneta зеленый стал самым трендовым цветом. По данным Business of Fashion, продажи бренда продолжали расти даже во время пандемии, так что столь внезапный уход дизайнера на пике успеха для многих стал полной неожиданностью.


Ирина Шейк в Bottega Veneta



Публичное расставание прошло максимально вежливо и со взаимными реверансами.

Его уникальное видение сделало наследие дома актуальным на сегодняшний день и вернуло его в центр модной сцены,

— написал в заявлении Франсуа-Анри Пино, председатель и главный исполнительный директор Kering.

Мое время в Bottega Veneta было невероятным. Я благодарен за работу с исключительной и талантливой командой и всем, кто был частью нашего творческого процесса,

— в свою очередь заявил Ли.


Дэниел Ли и Наоми Кэмпбелл

Кто займет его место, пока неизвестно. В пресс-релизе говорится о том, что "новая креативная команда дома будет вскоре объявлена".

Однако сейчас всех интересует не только то, почему произошло это расставание, но и то, чем же теперь займется сам Дэниел Ли. Ведь до работы в Bottega Veneta он был частью креативной команды Фиби Файло, когда она возглавляла Celine. После ухода из Celine Файло на время пропала с модных радаров, но затем появились слухи, что скоро она вернется с собственным брендом. А этим летом стало известно, что Файло точно вернется — свой бренд она должна запустить при поддержке LVMH, главного конкурента Kering. Все подробности как раз обещали раскрыть в начале 2022 года, так что теперь в сети многие ставят на то, что уход Ли из Bottega Veneta в конце 2021 года вовсе не совпадение, и он действительно может вернуться к сотрудничеству с Фиби Файло.


Напомним, что в 2019 году Ли получил сразу четыре награды на British Fashion Awards за свой успех в Bottega Veneta, в том числе в категориях "Дизайнер года" и "Бренд года" — больше, чем любой другой дизайнер за всю историю мероприятия, включая таких титанов индустрии, как Александр Маккуин и Стелла Маккартни.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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