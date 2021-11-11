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Донателла Версаче разработает свадебное платье для Бритни Спирс

Донателла Версаче разработает свадебное платье для Бритни Спирс

Глава модного дома Versace Донателла Версаче разрабатывает дизайн свадебного платья для 39-летней Бритни Спирс. Именно в наряде от итальянского модельера певица мечтает выйти замуж за своего 27-летнего возлюбленного Сэма Асгари. Об этом Бритни сама сообщила в инстаграме под новой серией снимков, на которых позирует в персиковом платье с пышной юбкой.

Нет, это не мой подвенечный наряд! Ха-ха! Донателла Версаче разрабатывает мое свадебное платье, мы уже это обсуждаем,

— разоткровенничалась Бритни с подписчиками.

О своей помолвке с фитнес-инструктором певица сообщила поклонникам в середине сентября. Пара вместе уже около пяти лет и давно мечтает пожениться, однако раньше заводить семью Бритни запрещал ее отец Джейми, который в течение долгих 13 лет был ее опекуном. О своем желании выйти замуж за Сэма и родить ребенка Спирс рассказала во время своего громкого выступления в суде этим летом.

Я хочу, чтобы у меня была возможность выйти замуж и завести детей. У меня установлена внутриматочная спираль, поэтому я не могу забеременеть. Они не хотят, чтобы у меня были еще дети. Это опекунство приносит мне гораздо больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю того, чтобы у меня была жизнь!

— призналась Бритни.


Бритни Спирс и Сэм Асгари

За последние несколько месяцев дело об опеке над Бритни Спирс получило новый оборот. Певице удалось добиться того, что ее отец Джейми больше не будет распоряжаться ее финансами. Вопрос о полном отстранении Джейми Спирса от должности опекуна будет поднят на предстоящих заседаниях суда в ноябре. Сам Джейми через своих адвокатов уже сообщил, что больше не намерен продолжать опеку над дочерью. Бритни Спирс и Сэм Асгари уже начали планировать свадьбу, однако само торжество пара пока отложила до окончания громких судебных разбирательств.



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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