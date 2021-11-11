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«Его обезболит время»: Седокова прокомментировала распад группы Artik&Asti

«Его обезболит время»: Седокова прокомментировала распад группы Artik&Asti
Анна дружит с Артемом Умрихиным более 14 летПевица Анна Седокова рассказала о переживаниях своего друга — певца и продюсера Артема Умрихина, известного больше как Artik, по поводу распада музыкальной группы Artik&Asti. Об этом знаменитость заявила во время эфира на радиостанции «Новое радио».«Не смею говорить об этом. Но знаю, что ему очень больно. Я просто знаю Артика. Он суперкрутой, самый добрый и правильный человек во вселенной. Мы лет 14 знакомы, у нас даже дуэт есть. Уверена, что его обезболит время», — призналась Седокова.Певица Анна Дзюба, которая покинула коллектив, ранее отмечала, что благодарна Умрихину за плодотворные годы работы и не держит на него никаких обид и зла. Поклонники Artik и Asti до сих пор гадают, почему же распалась группа.Знаменитости заявили, что они будут двигаться по собственному пути. Артем предположил, что Дзюба будет строить сольную карьеру, а сам он продолжит писать песни и искать новые таланты, чтобы помогать им реализовываться. Также продюсер заявил, что коллектив продолжит свое существование, но уже в новом составе.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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