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Елена Малышева рассказала, как лечиться от КОВИД 19

Елена Малышева рассказала, как лечиться от КОВИД 19
60-летняя ведущая Елена Малышева рассказала о коронавирусе. Малышева в начале пандемии, весной прошлого года, сказала, что считает коронавирус чудом. После этого многие раскритиковали телеведущую, поскольку COVID-19 забирает жизни людей, мешает нормальной жизни и наносит огромные удары по экономике всех стран. Сегодня доктор медицинских наук оправдалась за свои слова. «Вирус практически не затрагивает детей. До 18 лет люди имеют нижайшую инфицированность и нижайшую смертность. Если взять всех умерших, то люди до 18 лет составляют 0,1 процента. 80 процентов — это люди старше 55-60 лет. Раньше в принципе не было инфекций, от которых не умирали бы дети. Тот факт, что вирус не затронул детей и молодежь, — наше общее огромное счастье. Нам так повезло! Так чудом сложилось, что те рецепторы, через которые действует коронавирус, у детей отсутствует. Трагедия, когда болеют и умирают. Но вирус не задел детей – это чудо», — сказала ведущая программы «Жить здорово!». Медик вспомнила пандемии русского гриппа в конце ХIХ века и испанки в начале ХХ века, тогда умирали дети и молодые люди. Малышева заметила еще одну особенность коронавируса. «У беременных женщин, даже если она заболела, вирус не проникает через плацентарный барьер. Но антитела проникают. Вот так повезло!» - сказала Елена Васильевна в интервью YouTube-канала Надежды Стрелец.
Елена Малышева Врач считает, что паника из-за коронавируса не имеет серьезного основания. По мнению звезды Первого канала, не стоит переводить детей на дистанционное обучение. Медик призвала адаптироваться к жизни с COVID-19. Она отметила, что эта болезнь у большинства пациентов протекает в легкой форме. Малышева пояснила, что в больницах препаратом номер один от коронавируса стали антикоагулянты и гормон дексаметазон. Телеведущая рассказала, как лечить COVID-19 на дому. «Если всё проходит в легкой форме, то нужно лечиться как при ОРВИ. Если человек начал задыхаться — дело плохо, ему нужна помощь. В этом случае точно нужны врач и госпитализация. У нас очень хорошие клинические рекомендации Минздрава, и любой врач может ими воспользоваться. Сейчас есть полная ясность в вопросе, как лечить коронавирус. Антикоагулянты серьезно разжижают кровь, а жидкая кровь — это не всегда благо. Поэтому правило такое: антикоагулянты назначает врач», — сказала Елена Васильевна.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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