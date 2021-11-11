Елена Малышева рассказала, как получила неожиданное предложение руки сердца

Ведущая Елена Малышева призналась, что всю ночь думала над предложением. Ведущая популярной программы на Первом канале «Жить здорово» Елена Малышева приоткрыла тайну своей личной жизни. В интервью Надежде Стрелец доктор рассказала, что всю жизнь замужем за ученым и командиром стройотряда Томского мединститута Игорем Малышевым.Елена Малышева «Когда я села в метро, перед тем, как закрылись двери, он мне сказал: «Я хочу, чтобы ты стала матерью двух моих сыновей!» И я решила, что у него есть дети, жена. Я всю ночь решала, как быть. К утру решила, что надо соглашаться, пока предлагают. Так 34 года и живу», — иронизирует Елена. Малышева также подчеркнула, что раньше очень переживала, думая, что не встретит свою судьбу. Однако отец, по ее словам, заверил, что найдется тот, кто оценит ее по достоинству. У Елены Малышевой есть два сына. Они оба живут и работают в США.