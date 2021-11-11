Елена Малышева заявила, что маски не эффективны

Ведущая Елена Малышева сказала, чем можно защититься от вируса. Телеведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева заявила в интервью блогеру Надежде Стрелец о том, что маски действительно не защищают людей от вирусов. По ее словам, необходимо носить респираторы.Елена Малышева «И это не мое личное мнение, это научное исследование. Эффективны только респираторы или специальные маски из 16–18 слоев!» — подчеркнула доктор. Малышева также подчеркнула, что респираторы очень дорогие, поэтому народ и попросили надеть хотя бы маски. «Что могли, то и сделали», — подытожила Малышева.