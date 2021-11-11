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Если кто не знал, то между США и Россией всего 4 км, но по времени лететь все равно сутки и на это есть причина

Если кто не знал, то между США и Россией всего 4 км, но по времени лететь все равно сутки и на это есть причина

Не секрет, что территории Российской Федерации и Америки – разные континенты, между которыми расположен Берингов пролив. Между двумя частями суши чуть более 85 километров.

Однако это не совсем правильно, ведь на воде находятся острова России и США, расстояние между которыми 4 км. К слову, преодолеть это расстояние можно практически за сутки.

Острова Диомида были найдены российскими туристами, поэтому на протяжении десятилетий входили в российскую территории. Но после того, как Аляска стала американской собственностью, один из комплекса Диомида перешел к США.

Сегодня эта территория носит другое названием, но при этом расстояние между странами составляет всего четыре километра.

Ранее здесь жили эскимосы – население оказалось разделено из-за передачи одного их островов Америке. При этом государства нашли решение проблемы – коренные жители могут перемещаться между островами без каких-либо разрешений.

Между островами также находится разметка смены дат и времени, и именно по этой причине преодолеть расстояние менее чем за 21 час не представляется возможным. Так, на российской стороне наступает воскресенье, а в США – суббота.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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