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FTX.US увеличила торговые обороты на 512% в третьем квартале

FTX.US увеличила торговые обороты на 512% в третьем квартале


В третьем квартале 2021 года объемы торгов американского подразделения криптобиржи FTX подскочили на 512%. Суточный показатель на пике достиг $807 млн, в среднем составил $360 млн.


Доля FTX.US на спотовом криптовалютном рынке США выросла с 2% до 4,5%. Клиентская база увеличилась на 52%.


В пресс-релизе говорится о выходе платформы на лидирующие позиции по показателям ликвидности, согласно CryptoWatch. Ситуация наблюдается на протяжении всего 2021 года.


«Мы планируем расширяться в новых областях, включая деривативы, NFT и платежные услуги», — заявил президент FTX.US Бретт Харрисон.


Напомним, в августе FTX.US приобрела биржу криптовалютных деривативов LedgerX.


В сентябре материнская компания перенесла штаб-квартиру из Гонконга на Багамские острова после того, как ее «дочка» получила лицензию местного регулятора.


В октябре FTX закрыла раунд финансирования Серии В-1 на сумму $420,69 млн с оценкой компании в $25 млрд.


https://forklog.com/milliarder-sem-benkman-frid-rasskazal-o-vzglyade-na-tehnologicheskie-ugrozy-i-kulture-ftx-intervyu/


# Экономика
По материалам: ForkLog

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