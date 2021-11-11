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Глава Калининградской области подвел промежуточные итоги управления регионом

Глава Калининградской области подвел промежуточные итоги управления регионом

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов стал гостем прямого эфира в рамках проекта Экспертного института социальных исследований "Регионы о главном", ведущей которого была руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

Главной темой эфира стало подведение промежуточных итогов пятилетия Антона Алиханова на посту губернатора Калининградской области. Глава региона выделил три ключевых направления.

Прежде всего, речь шла о поправках в закон об особой экономической зоне. За два года после внесения изменений зарегистрировано в два раза больше резидентов, чем за последние пять лет. Калининградская территория вошла в десятку лучших особых экономических зон мира.

Второе направление связано с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В частности, были построены новые дороги, стадион, аэропорт.

Большое внимание региональные власти уделили энергетической безопасности. Губернатор подчеркнул, что по поручению президента России Владимира Путина создан комплекс специальной инфраструктуры, который позволяет региону существовать в режиме "энергетического острова".

Алиханов также рассказал об уникальных региональных практиках, среди которых, например, введение материнского капитала на первого ребенка. Глава региона подчеркнул, что программа индексируется на 15 процентов. Также речь шла о введении "продуктовых карт" в качестве программы социальной помощи наиболее уязвимым категориям граждан. Губернатор отметил, что в следующем году по его инициативе программа будет расширена и включит поддержку многодетных семей и пенсионеров.

Отдельно говорилось о коммуникации главы региона с населением. Антон Алиханов поделился опытом общения с молодежью в различных форматах, среди которых есть чаепития в кафе и TED-лекции с ответами на вопросы. Губернатор отметил, что 80 процентов молодых людей, которые оканчивают региональные университеты, остаются работать в Калининградской области, и задача власти — помочь им найти себя.

Антон Алиханов во время обсуждения планов и перспектив заявил, что один из основных акцентов будет сделан на поддержку регионального бизнеса, создание качественных рабочих мест.

"Наш горизонт планирования ​​— десятилетний цикл, на протяжении которого крупные проекты будут вести регион вперед как локомотивы развития", — подчеркнул он.

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По материалам: uposters.ru

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