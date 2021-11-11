Хакеры атаковали MediaMarkt и потребовали выкуп $50 млн в биткоине

Европейский гигант розничной торговли электроникой и бытовой техникой MediaMarkt пострадал от атаки вируса-вымогателя Hive. Хакеры требуют $50 млн в биткоине, сообщает Retail Detail.

Изначально сумма выкупа составляла $240 млн, но автоматически упала, когда компания вступила в переговоры, согласно BleepingComputer.

В результате атаки были зашифрованы серверы и рабочие станции. Это привело к отключению IT-систем для предотвращения ее распространения.

Инцидент затронул множество магазинов сети по большей части в Нидерландах и Германии. MediaMarkt владеет более чем 1000 торговыми объектами в 13 странах. В компании работают около 53 000 человек, годовой оборот превышает €20 млрд.

По данным издания, пострадали 3100 серверов ритейлера.

Hive не только шифрует данные, но и обычно крадет их. Хакеры выкладывают файлы на своем сайте утечек HiveLeaks, если не получают выкуп. Была ли похищена информация у MediaMarkt, неизвестно.

Стандартная записка операторов Hive о выкупе. Данные: BleepingComputer.

"Группа MediaMarktSaturn Retail и ее национальные подразделения стали объектом кибератаки. Компания немедленно проинформировала соответствующие органы и в полную силу работает, чтобы выявить затронутые системы и как можно быстрее устранить любые причиненные повреждения", — ответили в компании на запрос издания.

Напомним, в мае атаке вымогательского ПО в США подверглись крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания JBS и оператор снабжающего топливом восточное побережье трубопровода Colonial Pipeline.

Первая заплатила хакерам выкуп в размере $11 млн в биткоине.

Colonial Pipeline перевела злоумышленникам 75 BTC (около $5 млн на тот момент). Федеральное бюро расследований вернуло большую часть выплаченного компанией выкупа — 63,7 BTC.