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Игорь Кобзев с шеф-поваром Константином Ивлевым запланировали перезагрузку питания школьников

Игорь Кобзев с шеф-поваром Константином Ивлевым запланировали перезагрузку питания школьников

11 ноября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вместе с известным шеф-поваром Константином Ивлевым побывал в Иркутском техникуме индустрии питания. Константин Ивлев — амбассадор проекта «Шеф в школе», его приезд с задачей полной перезагрузки школьного питания организовало Российское движение школьников. Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Инстаграм».

В предложениях РДШ есть и конкретный перечень блюд, поэтому шеф-повар лично провёл кулинарный мастер-класс и поделился опытом. Вместе с детьми и школьными поварами он приготовил несколько блюд: салат из битых огурцов с кальмарами и мини-кулебяку с рыбой.

В рамках встречи состоялась презентация блюд Иркутского комбината питания, обеспечивающего питанием 200 образовательных организаций города. Константин Ивлев дал ряд профессиональных советов. Он отметил, что за год работы проекта РДШ изучило мнение тысяч школьников по всей стране и на основе этого подготовило пакет предложений.

«Попробовали десерт, который приготовил студент четвертого курса Сергей Чирков. Молодец! Очень вкусно. Продегустировали и меню школьных столовых. Совершенно очевидно, что вкус и качество блюд зависят не только от рецептуры, но и от мастерства повара. Один — на суперсовременной и оборудованной кухне с простым блюдом не справится, другой — на обычной плите изобразит кулинарный шедевр. То же самое касается и школьного питания. Нужны действительно грамотные повара, поскольку в большинстве школ региона есть полноценные пищеблоки, где можно готовить», – написал Игорь Кобзев в «Инстаграм».

Глава региона считает, что меню для детей нужно делать разнообразным. У школьников должен быть выбор, в перспективе рассматривается вариант «шведского стола». Изменения начнут постепенно.

Сейчас в школах Иркутской области контроль школьного питания — всесторонний. Родители находятся в постоянном контакте с сотрудниками пищеблоков, высказывают своё мнение, и это дает видимый результат. Губернатор также сообщил, что уже в этом учебном году планируется провести конкурс профмастерства среди поваров школьных столовых.

Проект РДШ «Шеф в школе» работает уже год. У ребят появилась возможность влиять на меню в столовых, оценивать ассортимент блюд, состояние помещений, выявлять проблемы и рассказывать о лучших практиках, а также получать знания от профессиональных поваров. На сайте проекта зарегистрировалось более 7,5 тысячи участников.


Фото со страницы Игоря Кобзева в «Инстаграм» Фото со страницы Игоря Кобзева в «Инстаграм»
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По материалам: irk

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