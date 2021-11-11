Игру Jump Force вскоре уберут из продажи в Microsoft Store





Jump Force – файтинг, изданный компанией Bandai Namco в 2019 году на приставках Xbox One. В нем представлены персонажи из различных манга.

Издатель игры сообщил о том, что вскоре она будет убрана из продажи в цифровых магазинах. Игру Jump Force снимут с продажи на всех платформах, в том числе ее удалят из Microsoft Store, уже 8 февраля 2022 года. Будет удалена не только сама игра, но и дополнения к ней, а также различные наборы, которые можно приобрести.

Кроме того, 25 августа 2022 года будут закрыты практически все онлайн-возможности игры Jump Force – от возможности сражаться в рейтинговых матчах до просмотра таблицы лидеров. У игроков будет возможность играть в сетевых сражениях, но не на рейтинг. Все одиночные функции игры Jump Force сохранятся и после ее удаления из Microsoft Store.

Сейчас игра Jump Force еще доступна для покупки — за $59,99.

JUMP FORCE

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