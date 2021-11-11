Игры из Game Pass и Microsoft Store для PC можно будет установить в любую папку





Похоже, что у игроков на PC скоро появится долгожданная возможность выбирать папку для установки игр из Microsoft Store (и Xbox Game Pass). Портал The Verge, ссылаясь на свои источники, сообщает, что у Microsoft есть такие планы, и уже компания тестирует новое приложение Xbox с данной возможностью. Нововведение будет распространено и просто на Microsoft Store.

Для игроков, обновление приложения Xbox позволит устранить проблему, связанную с установкой игр из Xbox Game Pass для PC. Пользователи сейчас ограничены папкой WindowsApps, тогда как это зачастую неудобно, например, если необходимо переместить игры. Кроме того, открытие доступа к папкам с играми позволит большему количеству проектов из Microsoft Store поддерживать моды.

Магазин Microsoft Store с момента своего существования ограничивает доступ к месту установки игр с использованием разрешений для папок на основе Windows, что затрудняет резервное копирование игр или их свободное перемещение. Это вызывает проблемы, если игрокам требуется переустановить Windows и игры были установлены на дополнительный диск.