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Илья Авербух рассказал о самом дорогом, что делает для него молодая жена

Илья Авербух рассказал о самом дорогом, что делает для него молодая жена
Фигурист Илья Авербух рассказал о помощи Лизы Арзамасовой. Хореограф, который представил на суд публике свой новый спектакль «Анна Каренина», рассказал об отношениях с женой — звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой. «Лиза меня бесконечно поддерживает. Она всегда со мной, и сегодня пришла поддержать на премьеру. Это, наверное, самое дорогое, что может быть», сказал Илья Авербух.
Илья Авербух с женой Как отметил Илья Авербух, для него важно поговорить со зрителями на языке искусства. При этом автор романа «Анна Каренина» писатель Лев Толстой, по словам Авербуха, помогает ему в этом бесконечно. Опираться на русскую классику вдвойне ответственно. Это, как сказал хореограф, дает ему силы идти вперед, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что «Анну Каренину» все лето могли видеть жители Сочи. Теперь же презентация прошла во Дворце спорта «Лужники» в Москве.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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