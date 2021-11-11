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INDUSTRIA выйдет на Xbox Series X | S в следующем году

INDUSTRIA выйдет на Xbox Series X | S в следующем году


Игра INDUSTRIA доберется до игровых приставок Xbox Series X | S и Playstation 5 в следующем году, что официально сообщили разработчики. На данный момент они не говорят точную дату релиза, просто заявляя 2022 год в качестве релизного окна.

INDUSTRIA уже сейчас доступна на PC, где игра появилась в конце сентября. Она представляет собой шутер от первого лица, который ориентирован на сюжетное повествования. События в игре разворачиваются вокруг молодой женщины, которая попадает в параллельное измерение во времена незадолго до окончания холодной войны. Ниже можно посмотреть трейлер игры, приуроченный к ее выходу на PC.


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Отметим, что на данный момент у игры INDUSTRIA в Steam больше 460 рецензий и общий рейтинг в них «Очень положительный».

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По материалам: newxboxone

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