INDUSTRIA выйдет на Xbox Series X | S в следующем году





Игра INDUSTRIA доберется до игровых приставок Xbox Series X | S и Playstation 5 в следующем году, что официально сообщили разработчики. На данный момент они не говорят точную дату релиза, просто заявляя 2022 год в качестве релизного окна.

INDUSTRIA уже сейчас доступна на PC, где игра появилась в конце сентября. Она представляет собой шутер от первого лица, который ориентирован на сюжетное повествования. События в игре разворачиваются вокруг молодой женщины, которая попадает в параллельное измерение во времена незадолго до окончания холодной войны. Ниже можно посмотреть трейлер игры, приуроченный к ее выходу на PC.

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Отметим, что на данный момент у игры INDUSTRIA в Steam больше 460 рецензий и общий рейтинг в них «Очень положительный».