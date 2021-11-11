Интересные факты о Нидерландах

В стране насчитывается 22,5 млн велосипедов, что больше, чем самих жителейДетей голландцы чаще катают в багажниках велосипедов, а не в колясках, как у насДошколят тут перевозят в подобных «школьных автобусах»Это невероятно короткий пешеходный переходГолландцы — самые высокие люди на Земле. Поэтому в Нидерландах есть лифты с кнопками для высоких и низких людейВ подобных торговых автоматах продают букеты цветовДорожные заграждения делают в виде подарочных коробокЕсли у нас морозным утром счищают наледь со стекол автомобилей, то голландцы — с сидений велосипедовВ Амстердаме объемные мусорные баки находятся под землейНа фермерском рынке в Нидерландах можно купить киви размером с виноградВ Нидерландах есть своя пирамида. Она называется Пирамида Аустерлица, ее высота 36 метровВ Амстердаме много каналов и не так много земли, поэтому встречаются целые плавучие районыБольшая часть Амстердама построена на деревянных столбах, вбитых в землю на глубину 12 метровПогода в стране может быть очень изменчивой. К примеру, это фото сделано с разницей 1 часВ стране можно встретить торговые автоматы по продаже нижнего бельяВ Амстердаме зачастую нет барьеров между парковками и каналамиПо дорогам ездят электрические автобусы, которые быстро подзаряжаются на остановкахВ трамваях Амстердама есть стойки, за которыми сидят операторы службы поддержкиМайонез продается в тюбиках, похожих на клейВ этом месте проходит граница между Нидерландами и Бельгией