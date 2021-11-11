Интересные факты о Нидерландах
Сегодня, 16:35
В стране насчитывается 22,5 млн велосипедов, что больше, чем самих жителей
Детей голландцы чаще катают в багажниках велосипедов, а не в колясках, как у нас
Дошколят тут перевозят в подобных «школьных автобусах»
Это невероятно короткий пешеходный переход
Голландцы — самые высокие люди на Земле. Поэтому в Нидерландах есть лифты с кнопками для высоких и низких людей
В подобных торговых автоматах продают букеты цветов
Дорожные заграждения делают в виде подарочных коробок
Если у нас морозным утром счищают наледь со стекол автомобилей, то голландцы — с сидений велосипедов
В Амстердаме объемные мусорные баки находятся под землей
На фермерском рынке в Нидерландах можно купить киви размером с виноград
В Нидерландах есть своя пирамида. Она называется Пирамида Аустерлица, ее высота 36 метров
В Амстердаме много каналов и не так много земли, поэтому встречаются целые плавучие районы
Большая часть Амстердама построена на деревянных столбах, вбитых в землю на глубину 12 метров
Погода в стране может быть очень изменчивой. К примеру, это фото сделано с разницей 1 час
В стране можно встретить торговые автоматы по продаже нижнего белья
В Амстердаме зачастую нет барьеров между парковками и каналами
По дорогам ездят электрические автобусы, которые быстро подзаряжаются на остановках
В трамваях Амстердама есть стойки, за которыми сидят операторы службы поддержки
Майонез продается в тюбиках, похожих на клей
В этом месте проходит граница между Нидерландами и Бельгией
По материалам: Sivator