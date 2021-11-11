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Интересные факты о Нидерландах

Интересные факты о Нидерландах
В стране насчитывается 22,5 млн велосипедов, что больше, чем самих жителей

Детей голландцы чаще катают в багажниках велосипедов, а не в колясках, как у нас

Дошколят тут перевозят в подобных «школьных автобусах»

Это невероятно короткий пешеходный переход

Голландцы — самые высокие люди на Земле. Поэтому в Нидерландах есть лифты с кнопками для высоких и низких людей

В подобных торговых автоматах продают букеты цветов

Дорожные заграждения делают в виде подарочных коробок

Если у нас морозным утром счищают наледь со стекол автомобилей, то голландцы — с сидений велосипедов

В Амстердаме объемные мусорные баки находятся под землей

На фермерском рынке в Нидерландах можно купить киви размером с виноград

В Нидерландах есть своя пирамида. Она называется Пирамида Аустерлица, ее высота 36 метров

В Амстердаме много каналов и не так много земли, поэтому встречаются целые плавучие районы

Большая часть Амстердама построена на деревянных столбах, вбитых в землю на глубину 12 метров

Погода в стране может быть очень изменчивой. К примеру, это фото сделано с разницей 1 час

В стране можно встретить торговые автоматы по продаже нижнего белья

В Амстердаме зачастую нет барьеров между парковками и каналами

По дорогам ездят электрические автобусы, которые быстро подзаряжаются на остановках

В трамваях Амстердама есть стойки, за которыми сидят операторы службы поддержки

Майонез продается в тюбиках, похожих на клей

В этом месте проходит граница между Нидерландами и Бельгией
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По материалам: Sivator

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