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Инвесторам хотят возмещать часть затрат при создании зарядных станций для электромобилей

Инвесторам хотят возмещать часть затрат при создании зарядных станций для электромобилей

15:51  Автор: Дмитрий Литвинов



Инвесторам, вкладывающим в строительство электрозарядных станций для электромобилей, хотят возмещать до 60 процентов затрат на оборудование. Об этом сообщил 11 ноября замдиректора департамента государственной энергетической политики Минэнерго Сергей Романов в ходе  круглого стола в Совете Федерации, посвящённого развитию электротранспорта.

По его словам, в ведомстве разрабатывают проект правил предоставления субсидии регионам на развитие инфраструктуры зарядных станций для электромобилей.

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«Развитие электротранспорта невозможно без развития зарядной инфраструктуры, поэтому не позднее 1 марта 2022 году мы планируем утвердить правила выделения субсидий и определить пилотные регионы», — сказал он.

Член Комитета Совфеда по экономической политике Александр Пронюшкин напомнил, что, согласно Концепции по развитию производства электрического автотранспорта, к 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более девяти тысяч зарядных станций для них.

Предполагается, что инвестору, который вложит средства в строительство электрозарядной станции, государство возместит до 60 процентов понесённых затрат на оборудование, но не более 1,86 миллиона рублей, сообщил Романов. Из бюджета помогут оплатить и расходы по технологическому присоединению, но не более чем 900 тысяч рублей. Субсидию не предоставят, если техприсоединение выполнено по льготному тарифу.

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Главное требование к оборудованию зарядной станции, по словам Романова, — его производство на территории России. «Места для размещения таких станций необходимо правильно выбрать, чтобы они позволяли через время окупать вложения инвесторов», — добавил представитель Минэнерго.



#авто #деньги


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По материалам: pnp.ru

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