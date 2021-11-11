Иркутян приглашают поговорить о «зеленом бизнесе» на «Научные weekend-ах»

13 ноября в Иркутске состоится встреча в рамках восьмого сезона научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы». Старший преподаватель Сибирско-американского факультета Байкальской международной бизнес-школы ИГУ Иван Болтенков представит тему «Зеленый бизнес»: как принципы «ответственного развития» меняют экономику". Начало в 11:00 в Научной библиотеке имени Распутина ИГУ (Лермонтова, 124), вход свободный.

Из-за введенного масочного режима организаторы просят соблюдать все нормы предосторожности. Наличие защитной маски обязательно.

Восьмой сезон научно-популярного проекта открылся 25 сентября. Известные ученые и преподаватели ИГУ подготовили на осенний сезон 12 публичных лекций на различные темы: климат и медицина, пищевые технологии и брошенные территории, «зеленый» бизнес и «зеленый» город, история коммуникаций различных общественных отношений с институтом власти, а также развитие космоса и киноиндустрии.