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Иркутян приглашают поговорить о «зеленом бизнесе» на «Научные weekend-ах»

Иркутян приглашают поговорить о «зеленом бизнесе» на «Научные weekend-ах»

13 ноября в Иркутске состоится встреча в рамках восьмого сезона научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы». Старший преподаватель Сибирско-американского факультета Байкальской международной бизнес-школы ИГУ Иван Болтенков представит тему «Зеленый бизнес»: как принципы «ответственного развития» меняют экономику". Начало в 11:00 в Научной библиотеке имени Распутина ИГУ (Лермонтова, 124), вход свободный.

Из-за введенного масочного режима организаторы просят соблюдать все нормы предосторожности. Наличие защитной маски обязательно.

Восьмой сезон научно-популярного проекта открылся 25 сентября. Известные ученые и преподаватели ИГУ подготовили на осенний сезон 12 публичных лекций на различные темы: климат и медицина, пищевые технологии и брошенные территории, «зеленый» бизнес и «зеленый» город, история коммуникаций различных общественных отношений с институтом власти, а также развитие космоса и киноиндустрии.

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По материалам: irk

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