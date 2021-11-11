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Иркутянин погасил долг 193 тысячи рублей, чтобы сделать предложение своей девушке в Турции

Иркутянин погасил долг 193 тысячи рублей, чтобы сделать предложение своей девушке в Турции

Житель Иркутска оплатил задолженность перед строительной компанией, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной на берегу Средиземного моря в Турции. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Между организацией, занимающейся строительством жилых и нежилых помещений, и гражданином был заключен договор бытового подряда о предоставлении услуг. После завершения строительных работ фирма не получила оплату. В связи с этим, обратилась в суд, который постановил взыскать с гражданина полную сумму задолженности и проценты за просрочку общей суммой 193 тысячи рублей.

Исполнительный лист поступил на принудительное исполнение в Правобережное отделение судебных приставов Иркутска. Неплательщику разъяснили последствия неуплаты долга. В частности, судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Ирина Толмачева, судебный пристав-исполнитель:
– Поскольку неплательщик планировал провести отпуск в Турции и сделать там предложение выйти замуж своей девушке, мера принудительного характера возымела свое действие. Мужчина оплатил задолженность в полном объеме.

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По материалам: irk

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