Иркутянина, устроившего танцы на крыше автомобиля, арестовали на 13 суток

В Иркутске суд назначил 13 суток административного ареста молодому человеку, устроившему танцы на крыше автомобиля. Как стало известно IRK.ru, мужчина арестован за нарушение общественного порядка. Также установлено, что у водителя имеются несколько неоплаченных штрафов на шесть тысяч рублей.

Ранее в соцсетях появилось видео, как молодой человек танцует на крыше автомобиля на дороге. Инцидент произошел 7 ноября на улице Байкальской.





ГИБДД привлекла к ответственности водителя, устроившего танцы на крыше автомобиля на Байкальской

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