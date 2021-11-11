Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» ищет волонтёров для проверки QR-кодов у зрителей

Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» ищет волонтёров на текущую неделю для проверки QR-кодов у зрителей в связи с введением обязательных для посещения театров ограничительных мер против COVID-19. Об этом сообщается на странице учреждения культуры «Вконтакте».

В благодарность руководство театра обеспечит добровольных помощников билетами на спектакли. Чтобы стать волонтером, необходимо иметь подтверждение вакцинации или перенесённом не более шести месяцев назад COVID-19, иметь смартфон с установленным приложением для считывания QR-кодов. Также сообщается, что предстоит работать в медицинской маске, одноразовых перчатках и специальной футболке «Волонтёры культуры» (выдаётся театром), прибыть в театр по предварительной заявке в день спектакля за час до начала мероприятия (17:30) для прохождения инструктажа.

Еще желательно (но не обязательно) быть зарегистрированным на портале волонтёрской помощи dobro.ru. Заявку на участие в акции необходимо прислать на почту театра «Аистенок» .