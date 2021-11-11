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Исследователи упростили процесс создания дипфейков

Исследователи упростили процесс создания дипфейков


Группа китайских и американских исследователей разработала алгоритм создания дипфейков CihaNet, устраняющий проблему маскировки краев при смене лиц. Это делает подделку более реалистичной.


По словам разработчиков, для CihaNet не требуются большие и исчерпывающие наборы данных, а обучение происходит в считанные дни вместо недель.


Например, в эксперименте исследователи использовали два популярных датасета с изображениями знаменитостей и один графический процессор NVIDIA Tesla P40. Такая конфигурация позволила обучить нейросеть реалистично подменивать лица всего за три дня.


Пример подмены лица автора работы на актрису Скарлетт Йоханссон. Данные: Mingcan Xiang.

Новый подход устраняет необходимость грубо «вставлять» трансплантированную личность в целевое видео, что часто приводит к характерным артефактам, которые появляются на границах двух лиц. Это позволило избежать дальнейшей постобработки видео, что существенно экономит время и ресурсы, говорится в работе.


Сравнение существующих методов и CihaNet. Данные: Unite.AI.

Для достижения таких результатов исследователи использовали «карту галлюцинаций». По их словам, это позволяет алгоритму определять контекст намного эффективнее и смешивать лица на более глубоком уровне.


Дипфейки, созданные с использованием «карт галлюцинации». Данные: Unite.AI.

Представленная модель, в отличие от метода жесткого наложения масок, может осуществлять подмену лица между двумя фотографиями, сделанными с разных ракурсов.


Метод наложения лиц на фотографии, снятые с разных ракурсов. Данные: Unite.AI.

Исследователи не сообщили о планах выпуска инструмента в публичный доступ.


Напомним, в октябре разработчик программного обеспечения Adobe представил инструменты для оживления фотографий и создания дипфейков.


В сентябре ученые рассказали, как отличить поддельные фото от реальных.


В апреле генеральный директор компании Pinscreen заявил, что количество дипфейков в интернете удваивается раз в шесть месяцев.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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