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«Я была привыкшей к супругу»: Агата Муцениеце рассказала о своей личной жизни

«Я была привыкшей к супругу»: Агата Муцениеце рассказала о своей личной жизни
После развода с Павлом Прилучным у артистки было несколько романовАктер Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце почти девять лет были в браке, в прошлом году пара объявила о разводе. После расставания артист закрутил роман с актрисой Мирославой Карпович, а вот о личной жизни его бывшей жены ничего неизвестно.В интервью с Идой Галич Муцениеце решила рассказать, есть ли у нее новый избранник. «Я месяц встречалась с парнем, но потом подумала, что не хочу. В мой первый секс после брака я чувствовала себя ужасно. Мне казалось, как будто я изменяю. Я настолько была привыкшей к супругу, что мне казалось это все неправильным. Мне тяжело было понять, что у меня могут быть другие партнеры», — призналась знаменитость.Агата заявила, что близость у нее случилось не сразу после развода, ей потребовалось время, чтобы она снова могла подпустить к себе человека. «Мне надо было заново привыкать к мысли, что у меня могут быть другие партнеры, потому что я в свою голову уже вбила, что есть только один-единственный. Да, это тяжело далось, но и не пошло особо. Уже давно не было секса. Я пыталась завести отношения, не сложилось. Потом было еще пару историй, но секс ради секса — не хочу. Я отказалась от такого рода связей и просто жду свою любовь», — отметила звезда.Актриса подчеркнула, что, несмотря на неприятный развод, она смогла восстановить с бывшим мужем дружеские отношения. «Согласилась бы я сниматься с Прилучным? Конечно. В первую очередь, потому что я кто? Профессиональная актриса! А что такого? Такая позиция появилась не сразу. Я била истерику. Даже отказалась играть с ним в одном спектакле и не стала сниматься в проекте „В клетке“. Сейчас понимаю, что вообще без проблем», — заключила Муцениеце.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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