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Эксперты заявили о росте числа DDoS-атак почти на 24% в III квартале 2021 года

Эксперты заявили о росте числа DDoS-атак почти на 24% в III квартале 2021 года


Общее число DDoS-атак в мире в III квартале 2021 года выросло почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявили специалисты "Лаборатории Касперского", пишет ТАСС.


В августе зафиксировано рекордное за последние несколько лет количество подобных атак в день - более восьми тысяч. Большинство целей хакеров находились в США, Гонконге и Китае. 


Для проведения некоторых из самых масштабных DDoS-атак использовался новый ботнет Meris. По мнению специалистов, его задействовали в ходе атаки на "Яндекс".


https://forklog.com/yandeks-stal-zhertvoj-krupnejshej-ddos-ataki-v-istorii-interneta/

По словам экспертов по кибербезопасности "Лаборатории Касперского", в течение последних двух лет занимающиеся скрытым майнингом и организацией DDoS-атак группировки боролись за ресурсы, поскольку многие ботнеты использовались для обеих целей. 


"Ранее мы видели спад числа DDoS, связанный с взрывным ростом курса криптовалюты, а теперь фиксируем перераспределение ресурсов. DDoS приносит прибыль, и мы думаем, что число таких инцидентов продолжит увеличиваться в IV квартале, ведь традиционно к концу года так и происходит", - отметили в компании.


Напомним, в июне специалисты Avast сообщили, что десятки тысяч компьютеров в РФ оказались заражены ботнетом DirtyMoe, основной целью которого является установка скрытых майнеров.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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