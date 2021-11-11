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Энтони Помплиано: технологические гиганты внедрят биткоин во все отрасли

Энтони Помплиано: технологические гиганты внедрят биткоин во все отрасли


В будущем Apple неизбежно разрешит платежи в биткоине и других криптовалютах. Такое мнение высказал сооснователь Morgan Creek Digital Энтони Помплиано, комментируя признание CEO компании Тима Кука об инвестициях в цифровые активы.


В ходе выпуска на своем YouTube-канале The Best Business Show Помплиано предсказал, что все технологические гиганты рано или поздно интегрируют в продукты решения Web 3 и новые технологии.


"Криптовалюта не будет отдельной индустрией. Вместо этого они инфильтрируют ее во все существующие активы и отрасли", — заявил он.


Помплиано отметил, что обсуждать криптовалюты стало нормально в любом обществе, не рискуя прослыть "сумасшедшим или потерявшим голову". Подобные разговоры теперь не несут карьерных рисков, добавил он.


"Будь то Тим Кук или любой другой с властью и влиянием, работает ли он в финансах, технологической сфере либо где-то еще, теперь разрешено говорить об этой технологии. Возможно, они только этого и ждали", — сказал бизнесмен.


Он предположил, что в ближайшие 10-20 лет технологические компании будут активнее входить в криптовалютную индустрию, приглашая экспертов и руководителей из нее.


В качестве примера он привел включение в совет директоров провайдера онлайн-платежей Stripe сооснователя Paradigm Мэтта Хуана в начале ноября. В фирме заявили, что рассчитывают на его опыт в анонсированном подразделении по криптовалютам.


Эти тенденции приведут к широкому распространению цифровых активов во всех отраслях экономики, считает Помплиано.


Напомним, в мае Apple открыла вакансию менеджера по развитию бизнеса с пятилетним стажем в криптоиндустрии для развития партнерской программы в сегменте "альтернативных платежей".

# Экономика
По материалам: ForkLog

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