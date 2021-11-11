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Качественное сравнение ремастера Grand Theft Auto: The Trilogy с оригинальными играми

Качественное сравнение ремастера Grand Theft Auto: The Trilogy с оригинальными играми


Сегодня вышло несколько сравнений ремастеров из трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy с оригинальными проектами, но их качество оставляло желать лучшего. Наконец появилось подобное сравнение от портала IGN, и оно действительно дает возможность понять, как сильно изменилась графика в ремастере Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Сравнение длится всего пару минут, за это время журналисты успевают по отдельным катсценам и геймплейным моментам сравнить игры из Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition с оригинальными проектами.


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Релиз обновленной трилогии Grand Theft Auto состоится завтра – 11 ноября.

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По материалам: newxboxone

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