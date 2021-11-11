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Кадры недели: Водонаева рассказала, почему не влюбляется, а Галыгин вывел в свет взрослую дочь

Кадры недели: Водонаева рассказала, почему не влюбляется, а Галыгин вывел в свет взрослую дочь
Самые интересные новости из мира шоу-бизнеса — в светском видеообзоре WomanHit.ruКогда закончилась неделя локдауна, многие были уверены, что культурная жизнь столицы так и не проснется. Но не тут-то было. Сразу несколько кинопремьер порадовали поклонников, поскольку на них были замечены всеми любимые звезды. Среди них — Ирина Безрукова, Алена Водонаева, Илья Бачурин и другие. Откровениями личной жизни удивила Алена Водонаева, которая сообщила, что не собирается влюбляться в ближайшее время, ну а Вадим Галыгин вывел в свет повзрослевшую дочь Таисию. Подробности — в видеоотчете светского обозревателя Ульяны Калашниковой.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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