Кадры недели: Водонаева рассказала, почему не влюбляется, а Галыгин вывел в свет взрослую дочь

Самые интересные новости из мира шоу-бизнеса — в светском видеообзоре WomanHit.ruКогда закончилась неделя локдауна, многие были уверены, что культурная жизнь столицы так и не проснется. Но не тут-то было. Сразу несколько кинопремьер порадовали поклонников, поскольку на них были замечены всеми любимые звезды. Среди них — Ирина Безрукова, Алена Водонаева, Илья Бачурин и другие. Откровениями личной жизни удивила Алена Водонаева, которая сообщила, что не собирается влюбляться в ближайшее время, ну а Вадим Галыгин вывел в свет повзрослевшую дочь Таисию. Подробности — в видеоотчете светского обозревателя Ульяны Калашниковой.